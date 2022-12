Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulga agenda anual de reuniões para 2023

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Mafra está divulgando a agenda de reuniões ordinárias para o ano de 2023. As mesmas acontecem nas dependências do CRAS Central, que fica na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária.

As reuniões acontecem todas as segundas quartas-feiras do mês, sempre às 8h30. As reuniões são públicas, portanto a população está convidada a participar, inclusive crianças e adolescentes.

AGENDA CMDCA 2023 DATA HORÁRIO LOCAL 8 de fevereiro 8h30 CRAS CENTRAL 8 de março 12 de abril 10 de maio 14 de junho 12 de julho 9 de agosto 13 de setembro 11 de outubro 8 de novembro 13 de dezembro