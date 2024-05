Conselho Tutelar de Mafra abordou estudantes do Ensino Médio para falar sobre o Maio Laranja

Na noite da última quinta-feira, 09, membros do Conselho Tutelar de Mafra estiveram na EEB Tenente Ary Rauen  para conversar com os alunos do Ensino Médio noturno. O tema foi o Maio Laranja, mês que faz menção à  campanha que ocorre em alusão ao dia 18 de maio, data do calendário nacional que marca a luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Também visitaram a EEB Prfª Maria Paula Feres abordando o mesmo assunto.

As conselheiras falaram sobre as formas de abuso, violência física, psicológica, negligência, sobre o “APOIA” que é o registro de faltas e as possíveis consequências. Também abriram espaço para perguntas e esclarecimentos de possíveis dúvidas. Para as conselheiras, foi bem produtivo, pois mostraram as formas de fazer denúncia com os números de contato para que possam denunciar.

Para denunciar:

Conselho Tutelar – 3642-4734/ 99128-4334; Disque denúncia – 100; Polícia Militar – 190.