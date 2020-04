Construção civil volta a operar nesta quinta-feira em SC

Governo do Estado oficializou a decisão na portaria 214, que também libera o funcionamento de estabelecimentos comerciais de materiais de construção, ferragens, ferramentas, material elétrico, tintas, vernizes e materiais para pintura, mármores, etc.

A construção civil privada e sua cadeia produtiva em Santa Catarina voltam a operar nesta quinta-feira, dia 2 de abril. A decisão foi oficializada por meio da portaria 214, publicada pelo governo de SC no Diário Oficial. A retomada do setor foi determinada após reunião de trabalho entre o governo, Federação das Indústrias (FIESC), representantes do parlamento, do Ministério Público, entre outras entidades.

“Vínhamos defendendo a abertura porque entendemos que é uma atividade industrial essencial, composta, em sua grande maioria, por pequenas empresas que não têm suporte econômico e nem financeiro para estar em inatividade. Da mesma forma, os locais de trabalho são arejados e sem grande densidade ocupacional. Então é um setor que já poderia estar com as atividades liberadas, sempre dentro de parâmetros de segurança”, explica o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar.

Ele destaca que a proposta de liberar a cadeia produtiva foi sugerida pela FIESC, que há dias defende o retorno das atividades. “Para que a construção funcione, é necessário que o comércio esteja aberto para fornecer os insumos para as obras. Então foi aceita essa ideia da cadeia produtiva, que é uma opção inteligente”, disse.

A portaria libera ainda o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de materiais de construção, ferragens, ferramentas, material elétrico, cimento, tintas, vernizes e materiais para pintura, mármores, granitos e pedras de revestimento, vidros, espelhos e vitrais, madeira e artefatos, materiais hidráulicos, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.