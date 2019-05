Consultório Médico Móvel de Mafra é referência em saúde no Estado

Na manhã da última segunda-feira 20, a secretária de Saúde, Jaqueline de Fátima Previatti Veiga, recebeu o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde de Bituruna-Paraná, Rodrigo Marcante. Ele veio acompanhado do enfermeiro Marcio José A. Oliveira e o objetivo da visita foi conhecer a estrutura de saúde do município de Mafra, com foco no consultório médico móvel.

Diante da visita, Rodrigo destaca que o intuito é “implantar, até o fim deste ano, pelo menos uma unidade na rede de saúde do município de Bituruna”. A visita propiciou também a troca de experiências de trabalho entre os profissionais.

O veículo adaptado da Saúde de Mafra conta com dois consultórios, sendo um médico e outro ginecológico, equipados com ar condicionado, geladeira e todo mobiliário necessário para o diagnóstico médico. O Consultório leva vacinas para o interior e possibilita ainda a coleta de material para exames preventivos, além de ser muito útil nas campanhas de vacinação, tanto nos bairros como na cidade.

REFERÊNCIA

Mafra é o único município de Santa Catarina que possui um veículo adaptado para consultório médico móvel, o que faz com que se torne referência no estado. Também se destaca pelo trabalho realizado pelas equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF, que diversas vezes já receberam visitas de outros municípios para conhecer o trabalho realizado junto às ESFs.

Jaqueline salienta que “é muito satisfatório poder receber os representantes de outras cidades e agora de outro estado, pois é a demonstração mais clara do resultado do nosso trabalho, na busca pelo integral acesso à saúde a todo cidadão”.

Vale ressaltar também, que este ano, Mafra teve sete trabalhos premiados que revelam “as atividades executadas na prática diária dos serviços de saúde do município” e que serão apresentados em julho, na 16ª edição da “Mostra Brasil Aqui Tem SUS”, em Brasília, no evento que demonstra o SUS que dá certo em todas as regiões do país.