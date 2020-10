CONSUN ratifica continuidade das aulas remotas e atividades práticas presenciais

O Conselho Universitário da UnC (CONSUN) aprovou por unanimidade a continuidade das aulas práticas e estágios curriculares na modalidade presencial e as aulas teóricas na modalidade remota (em tempo real /síncronas e assíncronas) até o final de segundo semestre de 2020.

O CONSUN reiterou a necessidade de obediência plena às normas sanitárias e do Plano de Reestruturação da UnC para enfrentamento à COVID, em qualquer situação.

Segundo a Presidente do CONSUN, Solange Sprandel da Silva, o objetivo é preservar a saúde da comunidade universitária tendo em vista que desde o mês de junho os municípios de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Rio Negrinho e Porto União têm apresentado oscilações entre gravíssimo, grave e alto, segundo a Matriz de Avaliação de Risco Potencial Regional de saúde. Aliada a essa situação, 70% dos acadêmicos optaram pela mantença apenas das aulas práticas e estágios curriculares presenciais até o final do segundo semestre de 2020, além de professores, coordenadores e diretores.

Na ocasião foi aprovada a quinta reorganização do calendário acadêmico 2020/2 diante da COVID, que trata do segundo semestre, com previsão de 121 dias letivos, com encerramento das atividades em 23 de dezembro de 2020.

A base legal para a tomada de decisão tem como alicerce a Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 2020; o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; o art. 4º-A e os artigos 12 a 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e os Pareceres CNP/Cp nº 5/2020, CNE/CP nº 09/2020 e CNE/Cp nº 11/2020 e o Art. 8º, §1º do Decreto nº 630, de 01/06/2020, o Art. 2º, I da Portaria SES nº 447, de 29/06/20202.

