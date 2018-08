Continuam abertas as inscrições para 2ª Cavalgada das Etnias – “Mafra 101 anos”

Pelo segundo ano consecutivo acontece a Cavalgada de aniversário de Mafra, agora em comemoração aos 101 anos da cidade. Será realizada no dia 9 de setembro, com saída da praça ferroviário Miguel Bielecki, às 11h, após celebração da Missa Campeira. Durante a manhã haverá recepção dos participantes com mateada e após a cavalgada será oferecido almoço (gratuito) para as damas e cavaleiros, no Espaço Tropeiro da Festa das Etnias.

As inscrições estão abertas e os interessados poderão se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, localizada na avenida Coronel José Severiano Maia nº 441, com Fátima, ou preenchendo uma ficha de inscrição, disponível na galeria de arquivos, que pode ser acessada no site: www.mafra.sc.gov.br e enviá-la para o e-mail: cultura@mafra.sc.gov.br e também no dia, no local do evento. Cada inscrição dará direito a um “vale almoço”.

PERCURSO

Toda população está convidada a participar ou a prestigiar a passagem dos cavaleiros. A saída da cavalgada, na praça Miguel Bielecki, inicia às 11h, percorrendo a rua Marechal Floriano Peixoto até a praça Hercílio Luz, seguindo pela rua Felipe Schmidt até a praça Lauro Muller, passando pela rua Campos Salles e retornando pela rua Marechal Floriano Peixoto, até a praça ferroviário Miguel Bielecki.