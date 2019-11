Continuam abertas as inscrições para o 2º Festival de Bolos e Tortas Regionais

As inscrições são realizadas presencialmente no Departamento de Cultura de Mafra, localizado na Rua Felipe Schmidt, nº 496. Encerram no dia 21 de novembro

A Casa da Cultura de Mafra continua recebendo inscrições para o 2º Festival de Bolos e Tortas Regionais, promovido pelo Conselho Municipal de Turismo em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação. O prazo para inscrições encerra em 21 de novembro, no Departamento de Cultura de Mafra.

O festival tem por finalidade promover a cultura gastronômica local e revelar talentos. Para o concurso os bolos e tortas deverão conter no mínimo 10% dos produtos regionais selecionados – abóbora, aipim, amora, mel, maçã, morango, fubá, laranja, pinhão, requeijão, erva-mate e uva.

INSCRIÇÃO

O candidato interessado deverá apresentar, no ato da inscrição, a receita e a foto do bolo que participará do festival. Poderão participar pessoas das cidades de Mafra e Rio Negro, acima de 18 anos, com apenas uma receita. As inscrições são realizadas presencialmente no departamento de Cultura de Mafra, localizado na Rua Felipe Schmidt, nº 496. Encerram no dia 21 de novembro.

A escolha das melhores receitas, com degustação pelos jurados, acontece no dia 30 de novembro, no hotel Susin, a partir das 14h30. Após haverá comercialização dos bolos.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os bolos serão escolhidos de acordo com os critérios de aparência, originalidade (produto regional), capacidade de surpreender e sabor. Caso ultrapassem 12 participantes, será realizada uma pré-seleção das melhores receitas, por um profissional da área. O regulamento completo e a ficha de inscrição poderão ser acessados pelo site www.mafra.sc.gov.br

Mais informações podem ser obtidas no COMTUR, pelo telefone (47) 99127-4200 ou 99955-2740 e no Departamento de Cultura de Mafra, pelo telefone (47) 3642-0488.