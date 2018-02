Continuam as melhorias nas estradas do interior de Mafra

Com a finalidade de melhorar as condições de trafegabilidade para o transporte coletivo, escolar, produtores rurais, escoamento de safra e para os moradores em geral que utilizam diariamente as estradas do interior, o município de Mafra, está dando sequência aos trabalhos de patrolamento e empedramento nos locais necessários, bem como realizando reforma de pontes.

Nesse sentido, nesta última semana, a Secretaria realizou trabalhos de empedramento e patrolamento na estrada geral da Colônia Augusta Vitória e ainda na estrada geral e nas secundárias de Tacaniça, que fica na localidade de Rio da Areia de Baixo, além de melhorias na estrada de Contagem que faz divisa com o município de Itaiópolis.

PONTES NO INTERIOR

A Secretaria de Obras realizou reforma da cobertura da ponte, que tem 14 metros de extensão, na localidade de Rio Branco que dá acesso à localidade de Butiá dos Carvalhos. E ontem, sexta-feira, 09, a Secretaria finalizou a reforma completa da ponte sobre o rio da Areia de Baixo, que foi toda refeita em madeira de eucalipto, numa extensão 12 metros e largura de cinco metros. Seguindo o cronograma, as próximas pontes que serão reformadas são a da Vila Grein que faz divisa com Itaiópolis e a ponte dos Barriquelo, na localidade de Uvaraneira.

Para o executivo municipal é necessário que as estradas estejam em bom estado para garantir a segurança do transporte de estudantes e dos munícipes, bem como para dar condições para que os produtores e agricultores escoem sua safra.