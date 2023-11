A Prefeitura de Mafra mantém a realização de obras de recuperação dos estragos causados pelo excesso de chuvas, com reparos nas estradas com e sem pavimentação. Durante a semana trabalhou na reconstrução da galeria da rua José Boiteux, na Vila Ivete.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local as manilhas existentes quebraram com a força das águas, tendo sido interrompida a passagem para o trânsito de veículos, uma vez que levava perigo para os usuários da via.