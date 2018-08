Contos da Corte apresentados a 360 alunos da escola Mario Goeldner

Dois atores e 360 alunos do 1º ao 6º ano encantados com os Contos da Corte, apresentados na última quinta-feira, na EMEB Mario de Oliveira Goeldner, pela Cia de la Curva, pelo projeto Baú de Histórias do SESC, em parceria com a escola.

Nos Contos da Corte, a narradora, Manon Alves e o músico, Fernando Perri, dois artistas mambembes, viajam pelos palácios colhendo e levando histórias da realeza, fazendo um divertido leva e traz. Na plateia rostos atentos, ora expressando espanto, ora risos, mas ao final interagindo com os narradores.

Essa foi a segunda apresentação neste ano, explicou o diretor Ricardo Bergamini. “Estamos no segundo ano dessa parceria, que busca valorizar a cultura oral e o saber popular”, salientou. A mensagem trazida pelo SESC de Mafra pela Cia de la Curva optou, atualmente em dar voz aos contos populares, num apresentação “cômica, dinâmica e envolvente”.

“Todos amaram”, explicou Bergamini que destacou o envolvimento dos alunos que foram levados a interagir e instigados a usar a imaginação.