Cores, sabores e história encantam crianças na “Feira na Escola” do Anjo da Guarda

Projeto Merece Aplausos

Cor, sabor, origem dos alimentos, a inicial de cada fruta, quantidades e valores, objetivos das feiras e compra e venda foram alguns tópicos trabalhados com alunos do Pré II, do CEIM Anjo da Guarda, com o projeto “Feira na Escola”, desenvolvido pela professora Ângela Miguel.

Toda a aprendizagem foi feita através da realização de atividades lúdicas como brincar de feirante e um passeio na feira, além de culinária, realizando uma salada de frutas para degustação. O projeto visou mostrar para as crianças o que é uma feira de produtos saudáveis, com frutas, verduras e legumes, explorando a textura, a cor, o peso e o paladar (doce-azedo- amargo), das frutas, além de estimular o gosto por uma alimentação saudável. Dando maior abrangência ao projeto, trabalhou ainda quantidade e valores utilizados na compra e venda dos produtos.

Fantasias para a turma

Conforme informações da professora Ângela, ela iniciou as atividades instigando o interesse dos alunos por meio de perguntas como: quem já foi à feira? O que há lá? O que a mamãe ou o papai usam para pagar as compras?” Após a conversa inicial, foi explicado como a brincadeira ocorreria, com direito a fantasias para a turminha. Foram ainda feitas apresentações quanto ao dinheiro e explicadas a posição de cada profissional que trabalha nas barracas, como o caixa, o feirante e o comprador.

A parte divertida foi a prática do projeto com os alunos brincando de feira, que foi montada no pátio da escola, com uma barraca repleta de frutas que as crianças trouxerem de casa.“Enquanto as crianças brincavam de comprar, vender e cobrar os produtos, elas aprenderam a lidar com o dinheiro, a trabalhar em equipe, a dialogar e se colocar no lugar do próximo, além de desenvolverem os conceitos matemáticos, utilizando dinheiro de mentira para compra dos produtos’, explicou a professora.

Depois de cada criança comprar as suas frutas preferida eles as levaram para sala de aula, onde fizeram uma salada de frutas que saborearam no lanche. A Diretora do CEIM Anjo da Guarda, Aldameri Gielgen destacou que o projeto da feira foi realmente digno de aplausos. “Foi uma aula maravilhosa da professora, que vinha trabalhando o tema há alguns dias, envolvendo inclusive professores dos outros níveis também”, declarou.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no link (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.