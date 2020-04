Coronavírus: caso de Mafra evolui bem e paciente encontra-se em cuidado domiciliar

O primeiro caso confirmado em Mafra para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi divulgado pela Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga na manhã desta sexta-feira, 03 de abril. Segundo a secretária, o caso evolui bem e paciente encontra-se em cuidado domiciliar e monitorado pela Vigilância Epidemiológica, a qual também fez o controle dos contatos e o perfil da pessoa acometida pela Covid-19. “A Saúde está fazendo o melhor para manter a população segura e informada. E precisamos do apoio de todos para conter a disseminação dos casos”, disse. Outro ponto importante destacado foi quanto a dúvidas dos munícipes. Jaqueline voltou a repetir que a Sala de Informações Covid-19 está à disposição para esclarecimentos, com cinco telefones (também WhatsApp) de contato. (Vide abaixo).

ENFRENTAMENTO

Além do apoio da população, a secretária explicou que a Saúde de Mafra está preparada “para conduzir da melhor forma possível as situações que virão”. Ela lembrou que o prefeito Wellington Bielecki está retornando de Florianópolis com autorização para produção de ventiladores respiratórios em parceria com a GreyLogix. “Estamos na busca constante para estar provendo o que o município precisa no que tange à assistência à população”, concluiu.

PREVINA-SE SEGUINDO AS DICASÂ

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Evitar contato próximo com pessoas doentes;

Ficar em casa quando estiver doente;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Sala de Informações Covid-19 – telefone/whats app

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-3523

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398