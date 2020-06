Coronavírus: parceria entre prefeitura e iniciativa privada viabilizou testes rápidos em Mafra

Na última sexta-feira, 29 de maio, profissionais da Secretaria de Saúde de Mafra realizaram testes rápidos para coronavírus nos funcionários da Nagano Kinzi Agropastoril (Fazenda Batatais).

Ao todo foram realizados 94 testes, sendo que nenhum resultado positivo foi identificado para funcionários que residem em Mafra e dois casos positivos foram apontados para residentes de outro município. Ambos foram encaminhados para a respectiva secretaria de saúde do município de referência.

A testagem foi viabilizada por meio de uma parceria, sendo que a empresa adquiriu os testes rápidos e a Saúde de Mafra ficou responsável pela sua realização.

O prefeito Wellington Bielecki parabenizou a Nagano Kinzi Agropastoril pela atitude responsável. “Ações assim, com a iniciativa privada agindo em conjunto com o município, ampliam as formas de detecção do vírus e trazem maior segurança para as empresas e para os cidadãos”, declarou.