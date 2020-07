Coronavírus: população do interior de Mafra já pode se cadastrar para a testagem rápida

Chegou a vez da população da área rural se inscrever para fazer a testagem rápida do coronavírus. O prefeito Wellington Bielecki disse que, com esta nova etapa, é possível expandir ainda mais os testes rápidos em Mafra. “Esta é uma grande ação do município para que tenhamos um panorama mais aprofundado de como está o contágio da Covid-19 na cidade”, declarou.

O teste é direcionado para maiores de 18 anos e que não estão apresentando sintomas. O cadastro deve ser feito no site oficial da Prefeitura de Mafra (www.mafra.sc.gov.br) até o dia 15 deste mês. O “Testa Mafra Covid-19” é um inquérito epidemiológico, o qual servirá para acompanhar a curva de crescimento dos casos positivos para a doença no município, assim como para traçar ações de enfrentamento, promoção e prevenção da saúde em Mafra.

ATENÇÃO POPULAÇÃO DO INTERIOR

Os interessados em participar da testagem rápida para Covid-19, que residam na área rural de Mafra, devem acessar o site oficial da Prefeitura de Mafra, link “Testa Mafra Covid-19″ até o dia 15 de julho. Deverão ler os termos para participação e os critérios e aceitá-los. No dia 16 de julho será realizado o sorteio, distribuído proporcionalmente.

Caso a pessoa seja selecionada, a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato para fazer o agendamento, com data, local e horário para realização do teste rápido, a fim evitar aglomerações.

TESTES NA ÁREA URBANA

Os sorteados no dia 08 de julho, que fazem parte da área urbana da cidade e que tiveram seu cadastro validado por cumprirem os requisitos do termo de participação, já estão sendo chamados para os testes, com data, local e horário agendados. Os primeiros sorteados realizarão os testes neste final de semana, na Policlínica Municipal. Durante a próxima semana serão chamados os demais sorteados.

A mensagem encaminhada por whatsapp está sendo gerada automaticamente, não possibilitando a resposta aos usuários por parte da Saúde de Mafra. “É importante que as pessoas compareçam na data e horário do agendamento via sistema”, declarou a secretária de Saúde Jaqueline Previatti Veiga. “Não é possível realizarmos a troca de data e horário porque já organizamos a logística para testarmos 500 pessoas, com o tempo estimado de cada teste, evitando assim aglomerações”, concluiu, destacando que a pessoa sorteada deve comparecer apenas alguns minutos antes do horário, usando máscara e trazendo um documento com foto.

VALE LEMBRAR

Mesmo se a pessoa testar negativo para Covid-19, isso não a exclui da necessidade de intensificação das medidas não farmacológicas de prevenção: como uso de máscara, manutenção do distanciamento social, uso da etiqueta respiratória e utilização recorrente de álcool gel e/ou lavagem das mãos com água e sabão.

PARA PARTICIPAR

1 – Acesse: www.mafra.sc.gov.br, link: Testa Mafra Covid-19 ou https://bit.ly/cadastroTesteCovidMafra

2 – Leia os termos de participação e critérios

3 – Aceite-os para participar

4 – Aguarde o sorteio (processo de seleção eletrônica em que cada paciente tem a mesma probabilidade de ser sorteado para formar a amostra).

5 – Para quem não possuir acesso à internet, é possível procurar as unidades de saúde ou as agentes comunitárias e realizar o cadastro.