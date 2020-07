Coronavírus: risco potencial é classificado como grave no Planalto Norte

Entenda como funciona a macrorregião do Planalto Norte e Nordeste: mesmo sem pacientes internados em UTI pela Covid-19, Mafra está com quase 60% dos leitos voltados à doença ocupados

Mafra dispõe de 14 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 no Hospital São Vicente de Paulo. Destes, porém, conforme dados da última sexta-feira, oito deles estão ocupados por pacientes de outras cidades. Isso representa uma taxa de ocupação de 57,14%. “Mafra está em uma macrorregiãio delimitada pelo governo do Estado. Isso inclui os leitos de UTI das cidades que compõem a macrorregião. São 26 municípios, inclusive cidades litorâneas e grandes centros com números elevados de casos, como Joinville ou Jaraguá do Sul. Estamos com 126 casos em Mafra, pois fizemos muitos testes nos últimos dias, mas não temos nenhum paciente da cidade internado por Covid-19 na UTI ou na enfermaria do Hospital São Vicente de Paulo. No entanto, estes pacientes estão vindo de toda região e também da macrorregião, além do que, se houver vagas, pacientes podem vir, via sistema do Estado, de todas as outras regiões de Santa Catarina”, explicou o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki.

Leitos para a microrregião

Buscando formas de garantir vagas para os municípios da microrregião do Planalto Norte (Corredor da BR-116), os prefeitos Wellington Roberto Bielecki (Mafra), Reginaldo José Fernandes Luiz (Itaiópolis), Luiz Henrique Saliba (Papanduva) e Jean Carlo Medeiros de Souza (Monte Castelo) estiveram reunidos, na tarde da última quarta-feira, 15, na sede da Amplanorte, e decidiram encaminhar ao Hospital São Vicente de Paulo uma proposta para adquirir leitos COVID-19 dedicados aos quatro municípios. A intenção é adquirir 10 leitos exclusivos para a microrregião, ficando dentro da média de leitos de UTI para cada 10.000 habitantes recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Além disso, os prefeitos analisaram e acataram em sua maioria as resoluções da CIR – Comissão Intergestores Regional (órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde) culminando com a publicação de decreto com novas mediadas para contenção da disseminação do coronavírus em cada município. “As restrições estão nos decretos respectivos de cada município. Fazemos isso para conter a propagação do vírus e preservarmos a saúde da população”, declarou o prefeito Wellington, que terminou com falando à toda população mafrense “Eu faço um apelo para que todos, neste final de semana, evitem qualquer reunião, encontro com familiares ou amigos. Se nós segurarmos a circulação do vírus neste final de semana, há uma possibilidade maior de controlar a curva e evitar que os casos aumentem de forma desordenada” .

Decreto Municipal

Diante da realidade de Mafra neste momento, a administração evitou, como no novo decreto, a tomada de medidas ainda mais restritivas relacionadas à suspensão dos cultos religiosos em templos e igrejas, por exemplo, porém mantendo os 30% de ocupação e seguindo todas as recomendações de saúde. Outra medida é quanto à limitação de entrada e circulação interna de pessoas em no máximo 50% da capacidade total em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias e afins. Vale destacar que a limitação de acesso e entrada de pessoas correspondente a uma por família e não será permitido o acesso de menores de 12 anos. A secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, lembrou que, por ser grupo de risco “é importante que o idoso continue em casa”, a fim de resguardar sua saúde. Ela também ratificou não é o memento de realização de festas privadas, pedindo que isto seja respeitado, evitando aglomerações. “Estamos num tempo de aumento significativo dos casos e esse distanciamento social é necessário”, disse, lembrando-se da obrigatoriedade do uso da máscara em todos os ambientes públicos ou privados (artigo 9º do decreto 4347).

Colaboração da população

Nenhuma medida é eficaz ao combate ao coronavírus sem a colaboração da população, que deve fazer a sua parte adotando as medidas não farmacológicas: como uso de máscara, manutenção do distanciamento social, uso da etiqueta respiratória e utilização recorrente de álcool gel e/ou lavagem das mãos com água e sabão. Vale destacar que a Prefeitura dispõe de um canal de atendimento para que as pessoas possam informar o descumprimento dos decretos municipais e estaduais, caso observem irregularidades, o Disque Denúncia Covid-19 que atende pelo telefone ou whats app 47 98402-8765. Podem ser enviadas mensagens, fotos e vídeos, lembrando que é importante indicar o local onde está ocorrendo a situação.

Veja o decreto

O decreto 4347 está sendo publicado nesta edição deste jornal e também pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Mafra: www. mafra.sc.gov.br ou no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM), edição 3202 – www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou no site Leis Municipais – www.leismunicipais.com.br.