Coronavírus: saúde de Mafra alerta sobre o aumento de casos no município

Passando-se mais de 70 dias desde o início das medidas de isolamento e distanciamento social, observa-se que a população acaba relaxando quanto às medidas não farmacológicas que ajudam a conter a proliferação do coronavíurs. Basta observar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde do dia 16 de maio que trazia três casos confirmados da Covid-19. Esses dados vinham se mantendo estáveis até então. Já no dia 09 de junho, pouco mais de 20 dias depois, o panorama mudou, subiram para 14 casos confirmados e outros 20 suspeitos em análise.

A secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, alerta que Mafra está entrando em um período crítico, com a chegada de baixas temperaturas. “Mafra nos últimos dias registrou cinco novos casos de coronavírus. Não é hora de relaxar, mas sim de continuar a fazer a prevenção”, disse.

FORA VÍRUS

A população, junto à Secretaria de Saúde, tem papel fundamental no que tange a evitar a transmissão da Covid-19, bem como de outras doenças respiratórias causadas por vírus. Siga as principais medidas não farmacológicas e evite sua contaminação e a de outras pessoas, barrando a propagação de doenças.

– Use máscaras, de preferência as de pano – para quem não faz atendimento direto à população. A máscara se torna uma barreira, pois a transmissão do vírus é através de gotículas. É um equipamento de proteção individual e do próximo.

– Use álcool gel 70% – este rompe a barreira do vírus e o mata;

– Use água e sabão nas mãos para higienização;

– Respeito ao distanciamento social – no mínimo 1,5 metros;

– Evite aglomerações;

– Mantenha os ambientes ventilados – mesmo nos dias frios deixe o ar circular.