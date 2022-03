Compartilhar no Facebook

O Corpo de Bombeiros de Mafra abriu vagas para estágio através do Programa Novos Valores. Há vagas para Ensino Médio, Educação Profissional e Ensino Superior com bolsas que podem chegar a R$ 500 por mês. Confira todas as informações na imagem.

Envio de currículo:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

E-mail: 94sgt@cbm.sc.gov.br

Ou entregar pessoalmente: Av. Frederico Heyse, 111 – Centro de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -