Corpo de Bombeiros de Mafra alerta sobre os cuidados no fogão

O Corpo de Bombeiros de Mafra refor√ßa as informa√ß√Ķes sobre os cuidados que as pessoas devem ter com panelas cheias de √≥leo deixadas no fog√£o. Confira as informa√ß√Ķes divulgadas:

Não se descuide do que está fazendo. Em apenas alguns minutos, uma panela cheia de óleo deixada no fogão sem supervisão pode pegar fogo. Esse tipo de incêndio ocorre quando o líquido esquenta muito.

As fotos a seguir s√£o de uma demonstra√ß√£o feita pelo Subtenente Aristeu (antes da Pandemia). Na ocasi√£o ele apresentou os perigos e as consequ√™ncias de atitudes que tomamos na hora do susto. Na segunda foto ele demonstra o procedimento correto, abafando o fogo com um pano √ļmido, j√° na outra foto podemos conferir o que acontece ao jogar √°gua na panela de √≥leo em chamas.

Cuidados necess√°rios:

РMonitore sempre o fogão quando em uso. Especialmente se a residência for habitada por idosos

РTome o cuidado para não esquecer a saída de gás do fogão aberta sem chama

РEvite a presença de crianças na cozinha

– Evite abandonar o fog√£o quando estiver cozinhando

Em caso de emergência (fogo na panela):

– Nunca jogue √°gua

– Desligue o g√°s que alimenta a fonte da chama

РSe for possível, tente tampar a panela com a tampa

– Molhe um pano e coloque-o sobre a chama na abertura da panela (o pano n√£o deve estar pingando). O fogo ser√° extinto por abafamento

РMantenha portas e janelas abertas para ventilar o local (a fumaça é tóxica)

Caso n√£o consiga extinguir as chamas, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Corpo de Bombeiros Militar de Mafra dedicados a salvar vidas.