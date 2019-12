Corpo de Bombeiros de Mafra recebe mais de R$ 70 mil em equipamentos

Nesta semana o Corpo de Bombeiros Militar de Mafra realizou uma formatura para a entrega de equipamentos de salvamento, resgate e proteção individual, que somam um investimentos de mais de R$ 70 mil.

Além da entrega de equipamentos, durante a formatura foram apresentados os 23 novos Bombeiros Comunitários. Cidadão que foram capacitados e estão prontos para realizar o primeiro atendimento, assim como poderão prestar serviço voluntário em auxílio a atendimentos junto às guarnições do Corpo de Bombeiros Militar. Também foi feita a entrega dos certificados as 16 alunas do Curso de Formação de Bombeiros da Melhor Idade.

Foi realizada ainda a formatura da segunda fase do Curso de Formação de Bombeiros Mirim que contou com uma turma do CEM Beija Flor e outra do Pelotão de Bombeiros de Mafra. No total 50 alunos receberam seus certificados dos respectivos pais e padrinhos de formatura.

Após, foram homenageados com Elogios, devido ao reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados a Corporação, os Bombeiros Militares: subtenente BM RR Mazur, subtenente BM Bastos, 3° sargento BM Staidel, com destaque para o cabo BM Zenildo que encerrou suas atividades no CTISP, onde prestou 08 anos de serviço, totalizando 38 anos de carreira no Corpo de Bombeiros Militar.

Foram homenageados com a medalha coronel Carlos Hugo Stocker de Souza o capitão BM Motelievicz e com medalha Mérito Bombeiro Militar, categoria Prata o 1° sargento BM Neidorf.