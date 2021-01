Corpo de Bombeiros de Mafra resgata cães abandonados; veja como adotar

Compartilhar no Facebook

Por volta das 22h30 desta sexta-feira (29), uma guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se a Rua Jorge Lacerda, Vila Ferroviária, para atender a solicitação de animais em perigo.

Chegando ao local a guarnição constatou o abandono de oito filhotes de cães em uma vala, próximo a cabeceira da ponte as margens do Rio da Lança, estando todos encharcados devido as chuvas nas últimas horas.

Os cães encontram-se no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra para doação.

Telefone para contato: 3647-0520.

