Corpo de Bombeiros de Mafra salvou quase R$ 8 milhões em patrimônio em 2019

Prejuízo com fogo chegou a R$ 1.143.300,00

Nesta semana o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Mafra divulgou os prejuízos causados pelo fogo: R$ 1.143.300,00. Os dados são de todos os incêndios em edificações registrados em 2019.

Em contrapartida foram salvos R$ 7.797.000,00 em patrimônios, conforme dados da Divisão de Perícias em Incêndios e Explosões do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC.

O bom resultado é devido a aplicações das Normas de Segurança Contra Incêndios, fiscalização de edificações e obras e as rápidas ações de combate a incêndios.

O Corpo de Bombeiro de Mafra explica que definiu como foco principal de investigação os incêndios em edificações por representam o maior índice de danos ao patrimônio e risco às vidas.

Nesse tipo de ocorrência os bombeiros Peritos em Incêndio e Explosão e Inspetores de Incêndio realizam uma investigação do sinistro, apontando os valores de mercado aproximados dos imóveis, equipamentos e mobiliário atingidos. Depois, calculam a área consumida pelas chamas e as cotas que foram salvas graças às intervenções dos bombeiros. Assim, é possível estimar a diferença dos prejuízos trazidos pelo fogo e o valor do que pode efetivamente ser salvo.

Também são coletados diversos outros dados necessários para melhoria da atuação do Corpo de Bombeiros Militar, como a causa do incêndio, se as normas de segurança contra incêndio foram implementadas na edificação ou se houve alguma falha nos sistemas, se possui alvará de funcionamento, dentre outras. Estas informações são utilizadas para atualização dos procedimentos dos bombeiros, atualização de normas, assim como de focos de atuação na prevenção.