9ª Corrida Rústica Noturna em Mafra teve 270 atletas participantes

A 9ª Corrida Rústica Noturna “Professor João Martin Hau Neto”, realizada no último sábado, dia 30, contou com 270 atletas participantes, que reunidos na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, partiram para percorrerem 7 km pelas ruas centrais de Mafra. A campeã geral feminina foi Greyse Renata Hau, com o tempo de 00:28:19. O campeão geral masculino foi Eduardo Pereira De Lima, com o tempo de 00:22:33.

O Prefeito Emerson Maas enalteceu a memória do Professor João Martin Hau Neto como grande incentivador dos esportes e entregou troféu à família.

A realização da corrida foi da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio dos Supermercados Compre Mais e Willner, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mafra, Exército Brasileiro, além das Secretarias Municipais e seus departamentos.

Os organizadores do evento agradeceram a todos os atletas e familiares participantes.

A lista completa dos vencedores das demais categorias pode ser acessada no link https://chiptiming.com.br/resultados/

