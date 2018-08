Corte de árvores em via pública gera polêmica em Mafra

1 de 5

O corte de árvores realizado pela Prefeitura de Mafra na rua Mathias Piechnick, entre as ruas Jorge Sabatke e gov. Jorge Lacerda, com a justificativa de segurança quanto à fiação elétrica e a dificuldade na manutenção da poda dos galhos, gerou revolta da população, que considerava aquele ponto da rua a ‘rua mais bonita de Mafra’.

Fotos das árvores caídas na rua foram compartilhas nas redes sociais sempre com a reclamação e apontando o executivo como irresponsável pela retiradas das árvores.

Um abaixo-assinado foi criado para protestar e tentar fazer a Prefeitura voltar a trás em sua decisão. O cabeçalho do abaixo-assinado traz a seguinte transcrição: “Seguem entorpecidas as mentes humanas que propagam o ecocídio e a indiferença para com o planeta. Distraídos em uma cultura antropocênica a humanidade continua a conflitar com questões de pertencimento, sem dar-se conta que esta terra não nos pertence, nós é que pertencemos a este planeta. Nesse lastimável embate o conceito “ECO” é substituído por “EGO”; e as questões ambientais, sociais e pessoais têm sido palco de consequências cada vez mais catastróficas. Nos ajude a transformar essa realidade. Mostre que esse cenário não mais nos representa, vamos mover o mundo para um despertar de consciências. Este abaixo assinado pede a revitalização imediata da rua Mathias Piecknik Mafra/SC que na última semana, por iniciativa da Prefeitura Municipal, sofreu com o “massacre” de várias árvores que compunham o cenário de uma das únicas ruas arborizadas da cidade; com a justificativa de “segurança” em relação a fiação elétrica e dificuldade de manutenção (poda) dos galhos, que demandavam cuidado anual. Em resumo, uma tentativa não justificável de se “cortar o mau pela raiz”.

No local as árvores já foram cortadas e seus troncos e galhos já foram retirado para a limpeza da rua.

PREFEITURA ALEGA QUE ÁRVORES FORAM CORTADAS SEGUINDO O PROJETO REVITALIZAÇÃO

Segundo informou o executivo mafrenre a nossa reportagem, as árvores da rua Mathias Piechnick foram cortadas seguindo o projeto de revitalização conforme foto ilustrativa, onde o mesmo prevê a substituição das árvores por outras que são adequadas à largura do calçamento.

Ainda, segundo a administração municipal, o projeto contempla estudos para pavimentação da via, implantação de ciclovia, plantio de árvores adequadas e demais melhorias. Essas adequações vão seguir o que consta na Cartilha de Calçadas Acessíveis lançada recentemente pela Prefeitura. A equipe técnica estará iniciando os trabalhos de revitalização em breve.

Outras formas de acessibilidade tem sido implantadas no município, como no caso das botoeiras sonoras para travessia de pedestres com mobilidade reduzida, já em funcionamento. A revitalização da Mathias é uma dentre tantas outras medidas que visam melhorar a urbanização do município.