Covid-19: 30,7% da população mafrense já recebeu 1ª dose de vacina

Com a segunda dose foram vacinadas 10,57% da população

O município de Mafra avança firme no combate à COVID-19. Realizou grande campanha no último sábado (12), quando aconteceu o Dia D e seguiu durante a semana atingindo as idades de 51 a 54 anos. Com essa força tarefa da qual os profissionais da saúde tiveram e têm papel fundamental, os quais estão empenhando total dedicação, esforço e abnegação, segundo o Prefeito Emerson Maas, o município chegou à marca de 17.367 pessoas vacinadas com a primeira dose contra COVID-19, atingindo 30,7% da população, até o dia 14 de junho. Com a segunda dose foram vacinadas 5.978 pessoas, que representam 10,57% da população.

Ao todo já foram aplicadas 23.345 doses, entre primeira e segunda. Com relação à cobertura vacinal para grupos prioritários, Mafra chegou a atingir 88,24% na primeira dose e 34,84% para a segunda dose.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas no VACINÔMETRO, no site da Prefeitura de Mafra.

