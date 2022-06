Covid-19: adultos acima de 50 anos já podem tomar a segunda dose de reforço

Compartilhar no Facebook

Vacina contempla também todos os trabalhadores da saúde

A Secretaria Municipal de Saúde orienta aos mafrenses sobre a importância do cumprimento do calendário vacinal contra COVID-19, principalmente para a população adulta. A partir desta segunda-feira, dia 06 de junho, as ESFs de Mafra estão disponibilizando a 4ª dose da vacina, ou segunda dose de reforço, para pessoas acima de 50 anos e para os trabalhadores da saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vale lembrar que a 4ª dose é para aqueles que já tem intervalo de quatro meses da dose de reforço (3ª dose). É importante levar a carteirinha de vacinação para atualização e para manter o calendário vacinal em dia. Além disso, medidas não farmacológicas (distanciamento e uso de máscaras) continuam sendo recomendáveis.

Trabalhadores da saúde

Denominam-se os trabalhadores da saúde os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde. Agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Profissionais que atuam em cuidados domiciliares (programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como familiares diretamente responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o autocuidado (não estão inclusos todos os contatos domiciliares destes indivíduos, apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado). Estas informações constam do Ofício-Circular Nº 57/2021/SVS/MS, de 12 de março de 2021, e Nº 156/2021/SVS/MS, de 11 de junho de 2021 – Ministério da Saúde, Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19.

Confira as salas de vacinas do de Mafra e imunize-se

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mafra conta com 10 salas de vacina credenciadas que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.