Covid-19 em números: a situação de Mafra frente à pandemia

A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra fez o balanço do mês de agosto quanto à situação da Covid-19 no município. Foram contabilizados 221 casos positivos para doença, cerca de sete casos por dia, mantendo-se a média móvel baixa. Também foram registrados quatro óbitos, sendo nos dias 09, 21, 22 e 31 de agosto.

Porcentagens

A faixa etária que está sendo vacinada é de 18 anos e mais, além dos demais grupos com a segunda dose, como comorbidades, deficiências e idosos. Até o dia 31 de agosto, considerando a população adulta (acima de 18 anos) o índice chegou a 93,77% de pessoas que receberam a primeira dose e 44,43% com esquema completo ou dose única, totalizando mais de 56 mil doses aplicadas. Comparando-se a outros municípios, Mafra é um dos que mais vacinou sua população com a primeira dose: Joinville 88%, Jaraguá do Sul 85%, São Bento do Sul 84,95%, Barra Velha 75,2%, Araquari 71,9% e São Francisco do Sul 60% (dados de 30.08.21).

Avanço da vacinação

Mafra já está com planejamento elaborado para atingir faixas etárias menores, de 7 a 12 anos. Mas, segundo o secretário da pasta, Plínio Saldanha, o cronograma de vacinação está atrelado ao envio de doses ao município pelo Governo do Estado de Santa Catarina, também ao quantitativo e ao fabricante da vacina. “Para o público de12 a 17 anos a vacina aprovada pelo Governo Federal é a Pfizer, então temos de receber um determinado número de doses que supra o quantitativo dessa população”, explicou. O secretário espera poder iniciar a vacinação dos adolescentes a partir do dia 09 de setembro. Vale lembrar que dependendo do número de doses recebidas, será utilizado o sistema de escalonamento de idades.

Conscientização

Continuar adotando o comportamento responsável é fundamental para a prevenção: uso de máscara, higienização constante das mãos, distanciamento social e evitar aglomerações. Outra recomendação é ficar atento para o chamamento para tomar a primeira ou segunda dose da vacina contra Covid-19, portanto, o usuário do SUS de Mafra deve ter seus dados atualizados junto a sua unidade de saúde de referência. Vale lembrar que quanto maior o número de pessoas vacinadas melhores os resultados no combate à pandemia. Em caso de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato com a sua ESF de referência.