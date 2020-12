Covid-19: Mafra atinge o ápice da contaminação

Na manhã da última terça-feira, 01 de dezembro, após o município registrar 41 casos positivos para Covid-19 em um só dia (30/11), o Prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, voltou a fazer um alerta à população no que tange aos cuidados pessoais durante a pandemia. “Uma vez que flexibilizamos as medidas restritivas, ficamos mais expostos. Desses 41 casos, o que me chama a atenção são que 31 são de adultos jovens”, disse. Ele destacou ainda que Planalto Norte segue na classificação de risco gravíssima na Matriz de Risco do Governo do Estado e falou da ocupação da UTI no Hospital São Vicente de Paulo. “Temos três pacientes de Mafra internados na UTI com a doença confirmada e outros três na enfermaria, o que representa uma taxa de ocupação de 85,7%”, explicou. Além disso, vale destacar que a taxa de ocupação na UTI na macrorregião Planalto Norte e Nordeste é de 84,4%. Os dados são do painel de leitos de UTI SUS divulgado pelo COES – Centro de Operações de Emergência em Saúde do Governo do Estado.

Dados locais

Segundo o último Boletim Informativo divulgado no dia 30 de novembro, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra, o município registrou 859 casos positivos para doença, sendo 123 só na última semana (de 23 a 30/11), contabilizando uma média de 15,3 casos por dia. Só em novembro foram 318 casos, sendo os outros 541 divididos entre os meses de março a outubro.

Dados regionais

A região do Planalto Norte continua no estado gravíssimo. Santa Catarina tem 364.344 casos e 3.762 óbitos. No dia 30 foram 5.347 novos casos e 41 óbitos no estado. A Macrorregião do Planalto Norte e Nordeste tem 53.703 casos e 661 óbitos e foram registrados 1.018 casos e quatro óbitos só no dia 30.

Providências

A CIR – Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte editou na semana passada uma nova resolução, que deve ser seguida de acordo com o Decreto Municipal Nº 4.415/2020. Ambos estão disponíveis no site da Prefeitura de Mafra por meio do link: bit.ly/DecretoCovidMafra

Responsabilidade de todos

O prefeito voltou a repetir que não há qualquer previsão de lockdown em Mafra, mas lembrou que se vierem determinações do Governo do Estado, estas deverão ser seguidas. “Peço à população comprometimento para enfrentarmos a pandemia. Vamos nos proteger adotando as medidas de prevenção ao coronavírus, que são de vital importância”, apelou.

Cuide-se e cuide do outro

Medidas simples de prevenção devem continuar fazendo parte do dia a dia da população em todos os ambientes, seja no comercial, público ou familiar. São elas:

– Higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%;

– Distanciamento social – no mínimo um metro e meio (1,5m);

– Evitar qualquer tipo de aglomeração;

– Usar de máscara em todos os ambientes inclusive ao ar livre.

E se você ou alguém próximo apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar deve procurar a Unidade Covid-19 ao lado da UPA.