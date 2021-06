Covid-19: Mafra chega a mais de 35% da população vacinada com a primeira dose

É vacina, é proteção! A escolha deve ser por tomar a vacina ofertada no momento

Antecipando-se ao calendário de vacinação do Estado de Santa Catarina, Mafra iniciou a vacinação das pessoas com 48 e 49 anos ontem, 23 de junho, conforme orientações da Deliberação CIB Número 75/2021. No município, 20.237 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 e 6010 já a segunda. Ao todo foram aplicadas 26.247 doses dos laboratórios Sinovac, AstraZeneca e Pfizer.

Quanto ao número de doses recebidas do Governo do Estado, foram contabilizadas 27.719 doses até o último dia 19 de junho, sendo primeiras e segundas doses da vacina.

VACINAÇÃO X DOSES

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização com as duas doses, uma vez que muitos deixam de tomar a segunda. Lembra também a importância das pessoas se imunizarem com a vacina disponível nas unidades. “São duas situações que a população tem de ficar alerta: ao receber a primeira dose, ficar atenta à data da segunda aplicação e ao chamado da ESF. E ainda, estamos observando que as pessoas estão recusando os imunizastes ofertados nas unidades e que este ato só tem a prejudicar o processo de vacinação. A escolha deve ser por receber a vacina”, esclareceu o secretário da pasta Plínio Saldanha.

PÚBLICOS

Quando um novo grupo entra no calendário da vacina, os anteriores não são excluídos. Portanto, quem ainda não tomou a primeira dose dos grupos já chamados, deve procurar uma unidade de saúde, levando a carteirinha de vacinação e documento de identificação e solicitar a vacinação. Entre os últimos grupos convocados: lactantes, pessoas de 54 a 50 anos e 49 e 48 anos, por livre demanda. Mediante o recebimento de doses de vacina do Ministério da Saúde estes públicos estão sendo vacinados.

Para as lactantes, ressaltam-se algumas observações: a vacina contra a Covid-19 para este público também deve ser prescrita pelo médico que acompanha a mulher, após análise conjunta da avaliação de riscos e benefícios do uso da vacina. Vale destacar que a ordem de vacinação das lactantes depende do quantitativo de doses recebido do Ministério da Saúde e deve seguir as datas abaixo.

Lactantes que amamentam crianças:

– com até 6 meses de idade poderão ser vacinadas a partir de 19 de junho;

– entre 6 meses a < de 1 ano de idade, a partir de 26 de junho;

– entre 1 ano a < de 2 ano de idade, a partir de 3 de julho;

– maiores de 2 anos de idade, a partir de 10 de julho.

Vacina para todos

O Governo do Estado informa periodicamente sobre a chegada de novos lotes de vacina e o envio aos municípios. A Vigilância Epidemiológica é a responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas às ESFs, conforme o quantitativo de usuários. Portanto, é importante que a pessoa/usuário do SUS mantenha seus dados pessoais atualizados junto à ESF de sua referência.

Para mais informações sobre vacinação em Mafra, acesse o VACINÔMETRO.