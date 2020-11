Covid-19: Mafra em situação gravíssima

O prefeito Wellington Bielecki acompanhou a ação e declarou que o planalto norte se apresenta novamente em situação gravíssima para Covid-19. Desta forma, Mafra deverá seguir medidas para as regiões incluídas neste nível de alerta da matriz de risco potencial elaborada pelo COES – Comitê de Operações de Emergência em Saúde do governo do estado de Santa Catarina.

A CIR – Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catarinense emitiu a resolução nº 25/2020, que determina as novas medidas restritivas. “Não estamos vivendo uma nova onda, estamos vivendo um relaxamento das medidas de prevenção e isso tem contribuído para o aumento de casos da doença. Eu faço um apelo à população: vamos nos conscientizar, não vamos ignorar a Covid-19, e sim nos precaver, seguindo as medidas de prevenção”, declarou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito destacou ainda que foi publicado nesta sexta, 27, um novo decreto com as devidas restrições, embasadas na resolução da CIR. “Não iremos fazer o fechamento do comércio, apenas aumentar a segurança”, tranquilizou Wellington.

Resolução nº 25/2020

As medidas da resolução nº 25/2020 da CIR visam evitar a transmissão do coronavírus, principalmente no que tange a possíveis aglomerações em diferentes locais. Dentre as restrições: bares, lanchonetes, conveniências, entre outros estabelecimentos devem funcionar com 50% da ocupação e até as 22 horas e fica proibida música ao vivo; restaurantes e pizzarias com 50% da ocupação e funcionamento até as 22 horas. Fica suspensa a realização de palestras e congressos, assim como feiras e exposições; realização de eventos sociais; futebol recreativo e esportes coletivos, casas noturnas, museus e teatros. Fica proibida a permanência e aglomeração em praças e parques. Também é obrigatório em todos os ambientes privados e públicos, inclusive ruas, o uso de máscara. A resolução traz ainda medidas para realização de velórios, cursos técnicos, cultos religiosos, entre outras.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -