Covid-19: Mafra já aplicou 2448 doses da vacina

No total o munic√≠pio j√° recebeu 3078 doses (1¬™ e 2¬™ dose) das vacinas Sinovac Butantan/Coronavac, Astrazeneca e Fio Cruz Oxford que est√£o sendo aplicadas nos p√ļblicos-alvo desta primeira fase

Trabalhadores da sa√ļde, pessoas idosas e com defici√™ncia, institucionalizadas e idosos de 80 a mais de 90 anos j√° est√£o sendo vacinados contra a Covid-19, sendo este o p√ļblico-alvo da primeira fase da imuniza√ß√£o da Campanha Nacional de Imuniza√ß√£o. A Secretaria Municipal de Sa√ļde, al√©m do trabalho de imuniza√ß√£o, est√° focada na preven√ß√£o, intensificando as medidas n√£o farmacol√≥gicas de preven√ß√£o que a popula√ß√£o deve continuar adotando. ‚ÄúTodo p√ļblico-alvo ser√° contemplado com a vacina√ß√£o, entretanto a amplia√ß√£o da cobertura desse p√ļblico ser√° gradativa, conforme disponibilidade da vacina atrav√©s do repasse federal‚ÄĚ, explicou a Coordena√ß√£o de Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica.

Planejamento

Visando cumprir o objetivo do Governo do Estado de acelerar a campanha, a Secretaria municipal de Sa√ļde j√° definiu estrat√©gias para que a partir do recebimento de nova remessa de doses, seja dada celeridade na continuidade √† aplica√ß√£o das vacinas nos grupos priorit√°rios (pactuados em CIB e elencados no Plano Estadual de Vacina√ß√£o). No caso local, a continuidade se aplica aos idosos acima de 80 anos e trabalhadores da sa√ļde que ainda n√£o foram vacinados.¬†

Confira os n√ļmeros da vacina√ß√£o em Mafra

