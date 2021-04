Covid-19: Mafra organiza a vacinação para pessoas com 64 anos

A orientação para as pessoas acima de 64 anos é para que entrem em contato com a unidade de saúde de sua referência para agendar a vacina

A Secretaria Municipal de Saúde informa que inicia nesta semana a vacinação da primeira dose AstraZeneca contra Covid-19 para idosos de 64 anos e resgate dos idosos com 65 anos e mais que ainda não se vacinaram. A vacina está sendo aplicada nas unidades de saúde – ESFs – espalhadas pelos bairros de Mafra. Conforme explicações da Vigilância Epidemiológica do Município estão cadastradas no sistema da Saúde 509 pessoas com 64 anos.

A Vigilância destacou ainda que, como as vacinas estão chegando aos poucos, “é muito importante irmos abaixando as idades gradativamente”. E salientou que nas unidades do interior, onde a distância é uma dificuldade com relação à logística da vacina, o município está considerando pessoas na faixa etária 60 a 64 anos, principalmente em razão do tempo de abertura dos frascos.

A orientação para as pessoas acima de 64 anos é para que entrem em contato com a unidade de saúde de sua referência para agendar a vacina.

De acordo coma última atualização do VACINÔMETRO, em 26 de abril, já foram aplicadas em Mafra, 10.992 doses.

