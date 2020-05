COVID-19: Mafra realiza ações de conscientização e de monitoramento de casos

Na última semana, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria da Saúde, e em parceria com a Polícia Militar, apresentou à população mafrense a Patrulha da Saúde COVID-19. O seu objetivo é fortalecer medidas de prevenção e de combate ao coronavírus.

Uma das ações da patrulha envolve o monitoramento de casos suspeitos e confirmados, onde profissionais da vigilância epidemiológica, em conjunto com policiais militares, realizam visitas aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19. “Esta é uma das grandes ações da Secretaria da Saúde no combate a COVID-19”, enfatizou o prefeito Wellington Bielecki. “Não basta apenas fazer os testes. Nós estamos fazendo os testes rápidos e também os testes com coleta que vão para o laboratório em Florianópolis, mas, além disso, nós estamos monitorando com atenção todas as pessoas que realizaram estas coletas, tanto elas quanto suas famílias”, destacou. Desta forma, é possível monitorar se o isolamento social está sendo respeitado, além de acompanhar a evolução clínica do paciente.

DRIVE-THRU

Além deste monitoramento, a Patrulha da Saúde COVID-19 começou a realizar ações do Drive Thru COVID-19, com a parada voluntária de veículos para a aferição da temperatura de motoristas e passageiros, além de trazer a eles informações sobre o coronavírus. Além disso, se o enfermeiro que participa da ação perceber que a temperatura de um dos voluntários está alta, serão repassadas orientações para o encaminhamento correto aos serviços de saúde.

Na última segunda-feira, 25, a ação foi realizada no Alto de Mafra, próximo ao sinaleiro da praça Lauro Mueller, sempre contando com o apoio dos policiais militares para coordenar o trânsito e o fluxo dos carros. A ação irá percorrer ainda diversos bairros da cidade, sendo que nesta quarta-feira, 27, a ação acontece na Restinga, das 8 às 12 horas. “O que nos leva a realizar este tipo de ação é que percebemos que os casos aumentaram em toda a nossa região. É preciso que todos se conscientizem que agora é o momento de nos cuidarmos ainda mais”, enfatizou o prefeito Wellington.