Covid-19: Mafra realiza testagem de gestantes assintomáticas

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal da Saúde informa que foi incluída a testagem pelo método RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 em todas as gestantes assintomáticas, entre a 37ª e 38ª semana de gestação na rotina de pré-natal.

A realização do exame é feita nas Unidades de Saúde onde a gestante faz acompanhamento pré-natal, por meio de agendamento. Esta medida segue o que preconiza a Nota Técnica nº 007/2021 – NAMCA/DAPS/SPS/SES. Caso a gestante teste positivo para Covid-19 esta receberá todas as informações necessárias para enfrentamento à doença e acompanhamento clínico durante sua gestação e pós-parto.

Gestante: saiba o que fazer em caso de Covid-19

Se estiver com suspeita ou confirmação de Covid-19 na gravidez a gestante deve procurar imediatamente o pronto atendimento ou sua unidade de saúde em casos de: dificuldade de respirar e/ou falta de ar, apresentar dor no peito, saída de sangue quando tosse, apresentar tontura, confusão ou febre que não passa mesmo com o uso de antitérmico. Vale lembrar que algumas complicações na gravidez podem ser graves e colocar em risco a saúde da mãe e do bebê. Se possível, tente ligar para o seu médico ou para a Unidade Básica de Saúde para ser previamente orientada.

