Covid-19: Mafra receberá 498 doses de vacina com a primeira remessa

A distribuição começou na manhã desta terça (19) com esquema de segurança reforçado. A expectativa da SES é que até 13h todas as centrais já tenham recebido as vacinas.

As doses para a região Oeste foram enviadas por avião, que decolou por volta das 8h de Florianópolis, segundo o Corpo de Bombeiros. Foram enviadas dez caixas com 16.500 doses. O desembarque irá ocorrer em Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó e São Miguel do Oeste.

Para as demais áreas catarinenses, as doses chegam por via terrestre. O despacho das caixas com as doses começou também nas primeiras horas da manhã. Até as 7h30, do centro de distribuição da SES de São José, saíram veículos com carga de vacina para Itajaí, Blumenau, Tubarão e Araranguá.

Veja a distribuição por municípios da região de Mafra

As doses chegaram ao estado na manhã de segunda. No mesmo dia, o governo vacinou as três primeiras pessoas. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) informou que as vacinas recebidas até agora serão aplicadas da seguinte forma:

Idosos que moram em instituições de longa permanência: 6.026 pessoas

População indígena: 7.710 pessoas

Trabalhadores da saúde: 54.385 pessoas

Total: 68.121 pessoas

É preciso lembrar que cada um precisa receber duas doses.

Grupos

Confira abaixo quais grupos fazem parte desta primeira fase da vacinação contra Covid-19: