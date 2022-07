Covid-19: número de casos aumenta em Mafra

Com a chegada do inverno, a Vigilância em Saúde alerta a população sobre o aumento de casos de gripe e Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, divulgou nesta terça-feira, 12, o Boletim Semanal Covid que corresponde ao período de 05 a 11 de julho, que destaca uma elevação no número de casos confirmados da doença, de 129 para 160 casos nos últimos 07 dias, em Mafra.

Apesar de os números de óbitos e de internações se manterem estáveis, a Vigilância em Saúde adverte que é de extrema importância reforçar as medidas de prevenção, como manter o uso de máscaras, principalmente nos ambientes fechados, evitar aglomerações e higienizar as mãos constantemente – hábitos que deixaram de ser praticados.

“Com a chegada do inverno – estação mais fria do ano -, registramos um aumento no número de casos de síndromes respiratórias agudas, incluindo a Covid. Por isso, é de fundamental importância que as pessoas adotem as medidas de prevenção para evitar o contágio”, advertiu o secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha. Além disso, ele reforça que aquelas pessoas (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid ou Influenza, devem fazê-lo assim que possível, procurando a ESF mais próxima de sua residência.

O Boletim Semanal Covid analisa a situação da Covid-19 em Mafra. Faz a comparação de dados, monitorando ainda os casos ativos nos últimos 10 dias. A íntegra do documento, com os principais indicadores para o acompanhamento da evolução da doença no município está disponível para consulta no site da Prefeitura de Mafra no link: BOLETIM COVID SEMANAL.

Onde se vacinar em Mafra – 10 salas de vacina

– ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291 – 99195-0507

– ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 – 99127-0140

– ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586 -99182-6051

– ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 -99189-9462

– ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200 – 99153-2991

– ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 – 99189-0850

– ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 – 99185-3391

– ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 – 99258-3251

– ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 – 99252-1482

– ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678 – 99617-4786.