Covid-19: número de casos aumentou em Mafra

Com a chegada de dias mais frios, aumentam os casos de infecções respiratórias. Na UPA de Mafra, do dia 9 ao 16 deste mês, conforme boletim epidemiológico do dia 17, da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 975 atendimentos para este tipo de situação.

Também foram apurados 112 casos confirmados para Covid-19, por meio de exames realizados na UPA, em laboratórios particulares e farmácias. “Os casos estão aumentando novamente em outras partes do Estado, o que serve de alerta para nossa região também”, alertou o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

Em Mafra, os casos de Covid-19 chegaram a estar em queda por várias semanas consecutivas, mas, segundo o último boletim, o município conta com 119 casos ativos (últimos 10 dias) totalizando apenas em maio 174 casos. Só nestes cinco primeiros meses do ano, já foram contabilizados 6755 casos (48,6%), de um total de 13.904 desde o início da pandemia em 2020. Em compensação, já há mais de 13.600 pessoas recuperadas e não há registros de internamento por Covid-19 nesta última semana.

Devido ao risco que a pandemia ainda representa, a Secretaria Municipal de Saúde pede população para ampliar as taxas de vacinação contra Covid. Vale lembrar que estão sendo vacinadas pessoas acima de 05 anos, sendo a 2ª dose de reforço para pessoas acima de 70 anos e imunossuprimidos.

Vacinação em números

Até 16 de maio, o Município já vacinou 119.395 pessoas contra Covid-19, dos quais 95,01% referem-se à 1ª dose, 90,77% 2ª dose/dose única, 46,92% dose de reforço e 33,06% 2ª dose de reforço/4ª dose. Para conferir semanalmente como anda a vacinação contra Covid-19 em Mafra, acesse o Vacinômetro.

Confira as salas de vacinas do de Mafra e imunize-se

Mafra conta com 10 salas de vacina credenciadas que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim Am̩rica РRua Jos̩ Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.