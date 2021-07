Covid-19: pessoas de 36 e 37 anos serão vacinadas a partir desta sexta-feira em Mafra

Compartilhar no Facebook

Seguindo com a campanha de imunização contra Covid-19, Mafra começa nesta sexta-feira, 23, a vacinação de pessoas de 36 e 37 anos. Até o dia 21 de julho, o município vacinou com a primeira dose 27257 pessoas, chegando ao percentual de 48,19% da população vacinada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com a chegada de novos lotes de vacina enviados periodicamente pelo Governo do Estado, Mafra está conseguindo avançar nas faixas etárias, seguindo calendário vacinal proposto.

36 e 37 anos

A Secretaria de Saúde de Mafra recomenda que a população fique atenta a faixa etária que está sendo chamada e procure uma unidade de saúde que contém sala de vacinação para receber a vacina que está disponível no momento. É importante levar um documento com foto, a carteirinha de vacinação ou o cartão nacional de saúde. Vale lembrar que quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhores os resultados no combate à pandemia.

Trabalhadores da indústria

Já os trabalhadores da indústria têm nova data e horário para tomar a vacina. É na próxima segunda-feira, dia 26, das 16 à s 20 horas na Policlínica Municipal (ESF Central). A aplicação está condicionada ao número de doses destinadas a este público.Â

Recebimento de vacinas

O Governo do Estado informa periodicamente sobre a chegada de novos lotes de vacina e o envio aos municípios. A Vigilância Epidemiológica é a responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas às ESFs, conforme o quantitativo de usuários. Portanto, é importante que a pessoa/usuário do SUS mantenha seus dados pessoais atualizados junto à ESF de sua referência.

Salas de vacinação

Mafra conta com 10 salas de vacina credenciadas que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim Am̩rica РRua Jos̩ Reitmeyer, s/n. 3642-9291 / cel 984550252

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 / cel 984558095

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586 / cel 984557082

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 / cel 984548351

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200 / cel 984362398

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 / cel 984549625

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 / cel 98455 0073

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 / cel 984550565

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 / cel 984362875

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678 / cel 984484650.



Para mais informações sobre vacinação em Mafra, acesse o VACINÔMETRO.

