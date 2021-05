Covid-19: postos de saúde de Mafra atendem com horários específicos os casos sintomáticos leves e suspeitos

A Secretaria Municipal de Saúde volta a orientar as pessoas com sintomas respiratórios leves, sintomas isolados, ou ainda positivados para COVID-19, mas com sintomas leves, para que busquem as Unidades Básicas de Saúde dos bairros de Mafra, inicialmente de preferência via telefone.

As unidades possuem sistema de agendamento por telefone, através do qual essas pessoas são orientadas a buscar a unidade com hora marcada, em dias e horários específicos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo, além de descentralizar os atendimentos na unidade COVID-19 da UPA, é também organizar o atendimento de forma efetiva, através do agendamento da consulta, evitando que as pessoas percam muito tempo em espera e aglomerações.

Horários de atendimento COVID- sintomas leves nas UBSs, com agendamento prévio, via telefone

ESFs Horário de Atendimento COVID Telefone para contato ou agendamento ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Das 14:30 às 16:00 3642-9291 – 984550252 ESF Ricardo Gregório – Vila Nova Das 13:00 às 16:00 3642-7124 – 984558095 ESF CAIC – Vila das Flores Das 17:00 às 21:00 3642-5586 – 984557082 ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre Das 13:00 às 16:00 3643-5162 – 984548351 ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) Das 17:00 às 21:00 3641-5200 – 984362398 ESF Guilherme Ganzert Das 13:00 às 16:00 3643-1008 – 984549625 ESF Edvino Hable – São Lourenço Das 14:30 às 16:00 3643-6074 – 98455 0073 ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre Das 14:30 às 16:00 3642-8005 – 984550565 ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga Das 13:00 às 16:00 3645-1033 – 984362875 ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul Das 14:30 às 16:00 3642-8678 – 984484650 ESF Osvaldo Sampaio – Butiá dos Tabordas Das 14:30 às 16:00 984482834 ESF Nova Esperança – Augusta Vitória e Avencal do Saltinho Das 13:00 às 15:30 984483531 – 98456-0155 ESF Manoel Brás Filho – Saltinho do Canivete Das 13:00 às 16:00 3643-7120 – 98448 3531

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -