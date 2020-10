CRAS da Vila Ivete de Mafra já está atendendo via WhatsApp

Com o objetivo de realizar atendimentos que não precisam ser presenciais, divulgar informações, orientar e agilizar os serviços de assistência, com consequente melhora do fluxo, o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) da Vila Ivete agora conta com atendimento também pelo WhatsApp no número: 47 99130-9210.

Os atendimentos via aplicativo podem ser feitos das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, de segunda à sexta-feira.

O CRAS atende também pelo telefone 3645-1914 e presencialmente no endereço: rua Capitão João Bley – 734.