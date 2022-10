CRAS da Vila Ivete terá atendimento estendido na quinta-feira

O CRAS da Vila Ivete comunica que nesta quinta – feira, dia 6 de Outubro, haverá atendimento estendido até às 20 horas. No local serão realizadas atividades normais do CRAS ( Cadastro Único, Atendimento com Assistentes Sociais, etc).

Os horários poderão ser agendados com Assistente sociais, Psicóloga e outros serviços, pelo telefone (whats) 47- 36451914 ou ainda diretamente no local, na rua Capitão João Bley, s/n, na Vila Ivete.

Confira os dias com horário estendido para o trabalhador:

Mês/2022 Dia Outubro 06 Novembro 03 Dezembro 01