Cresce número de atendimentos da Ouvidoria no auxílio aos munícipes

A Administração de Mafra tornou a Ouvidoria do Município mais próxima do cidadão e os resultados vêm sendo observados nos números de atendimentos. Somente nos primeiros 6 meses deste ano, a Ouvidoria realizou cerca de 500 atendimentos a mais dos realizados no mesmo período de 2021: foram 1518 protocolos emitidos em 2022 contra 1086 em 2021. Outro dado de destaque é o de que somente nos primeiros seis meses deste ano, praticamente atingiu o total realizado no ano passado todo, que foi de 1863 atendimentos.

O objetivo do Executivo foi ampliar esse canal de diálogo, buscando eficiência contínua, diversificando as formas de atendimento, para melhor receber do cidadão as suas críticas, sugestões, denúncias, elogios, reclamações e solicitações. Esse contato pode ser feito na Prefeitura, pessoalmente, por e-mail ou telefone.

Como falar com a Ouvidoria de Mafra

Os contatos com a Ouvidoria Municipal podem ser feitos pelo email ouvidoria@mafra.sc.gov.br, ou pelos telefones (47) 3641-4067 e 9 9206-5116 (whatsapp).