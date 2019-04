Crianças aprendem sobre valores como amor e generosidade usando alimentação saudável

1 de 5

“Eu, um ser que constrói vínculos e valores” foi o tema desenvolvido junto aos cerca de 150 alunos do berçário ao jardim II do Centro de Educação Infantil Municipal Breno Cauan Garcia, na Vila Argentina, em Mafra. E para trabalhar valores como amor e generosidade, e ainda ensinar a importância do compartilhar ou dividir, as professoras Joseneia e Jully, do Maternal I, tiveram a ideia de usar a alimentação saudável, confeccionando com os alunos os “docinhos de amor”, feitos com cenoura e abóbora, para distribuir aos coleguinhas. O ato de distribuir o docinho representou a distribuição de amor, conforme explicaram: “A pessoa generosa quer partilhar, repartir ou distribuir o que tem”.

Mensalmente as escolas da rede municipal de Mafra devem trabalhar com os alunos um tema ligado aos Direitos Humanos e durante todo o ano uma temática sobre alimentação saudável (Lei 11.947/2009). Para a nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Giovana Andréa Zanini Kundlatsch, a ideia foi muito criativa porque utilizou ingredientes que os alunos não tem o hábito de comer, como a abóbora, em um formato de docinho.

MUDANÇA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A gestora da unidade, Simone Aparecida da Costa, destacou que, para trabalhar valores, a iniciativa mostra uma mudança na prática pedagógica, que vai muito além da formalidade da área do conhecimento, tornando a sala de aula em um exercício para a vida em sociedade, com crianças conscientes da sua participação na construção de um mundo melhor. “É uma forma diferente de Educação, com base nas relações pessoais, na consciência de si e do outro, nas necessidades de cada um e na adequação ou não das suas atitudes”, declarou. Ela explicou que para tal ação a escola envolveu a participação dos pais, lembrando que os valores não se constroem na escola, mas vem de casa. “Iniciamos com reunião de pais, mostrando a importância da família na vida das crianças”, explicou, destacando que trabalhar a generosidade foi a mais impactante, observando as crianças distribuindo o amor (no caso os docinhos de amor).

ÁRVORE DOS VALORES

No mesmo projeto, a Professora Tatiana criou, junto com os alunos, a árvore dos valores, com o objetivo de fazer as crianças perceberem que a família é a raiz, os alunos são as folhas e os pássaros são os valores que devemos buscar. No Berçário II o trabalho realizado foi em parceria com as famílias na construção de uma casa e nela constando a imagem da família.

Simone da Costa afirmou que o trabalho foi maravilhoso, cumpriu os objetivos de trazer a família mais perto da escola e ainda de ajudou na educação para uma alimentação mais saudável. “Família é como uma árvore com galhos que crescem em diferentes direções, mas que têm a mesma raiz”, concluiu.