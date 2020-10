Crianças devem ser vacinadas contra a poliomielite em Mafra

A poliomielite, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode levar a paralisias musculares ou até mesmo à morte. Não existe tratamento específico para a doença. A vacinação é a única forma de prevenção e por isso é tão importante que pais e responsáveis levem seus filhos ou filhas com idade entre um ano e menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) para vacinar, mesmo que a caderneta esteja em dia.

Com a realização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação, iniciada no dia 05 de outubro e que se estende até o dia 30, o Brasil reafirma o compromisso internacional assumido de manter o país livre da doença com o alcance de altas e homogêneas coberturas vacinais.

Atualmente, no cenário global da poliomielite, existem dois países endêmicos (Paquistão e Afeganistão). Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 01 de janeiro a 19 de agosto de 2020, apresentam 102 casos registrados, sendo 37 no Afeganistão e 65 no Paquistão.

Hora de vacinar

Em Mafra, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde orienta para os pais ou responsáveis dirigirem-se a uma das 10 salas de vacina do município credenciadas, levando a carteirinha de vacinação da criança ou do adolescente. Além da vacinação da poliomielite para menores de cinco anos, serão atualizados os cartões de vacinação para menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias), oferecendo todas as vacinas que fazem parte do Calendário Básico de Vacinação 2020 da Criança e do Adolescente.

O horário de atendimento das Unidades é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Vale lembrar que as ESFs CAIC, Restinga, Central, Vila Nova e Bela Vista têm horário estendido das 17h30 às 21h30. E na ESF Espigão do Bugre o horário é das 7 às 21 horas ininterruptamente. As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim Am̩rica Рrua Jos̩ Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – rua dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – estrada geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

Dia D

O dia 17 de outubro será o Dia D de mobilização. As salas de vacinação neste sábado estarão abertas das 8 às 17 hora

Campanha em tempo de COVID-19

De acordo com o Ministério da Saúde, com base no entendimento atual das formas de transmissão da COVID-19 e nas medidas de prevenção, recomendadas as ESFs irão adotar as seguintes medidas:

A administração das vacinas será feita em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;

Será disponibilizado local para lavagem adequada ou o uso desinfetantes para as mãos, pelos usuários;

Será limitado o número de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada (1 acompanhante);

Será realizada a triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação, para evitar a propagação do SARS-CoV-2.