Cultura de Mafra abre inscrições para mais turmas de cursos gratuitos

O Departamento de Cultura de Mafra informa que está abrindo mais uma turma para as oficinas de artesanato, música e outras artes, que já estão sendo ofertadas gratuitamente pela Prefeitura Municipal, subsidiadas com recursos da Lei Complementar 195/2022 – Paulo Gustavo.

Estão sendo disponibilizadas vagas para a 3º turma dos seguintes cursos:

– Pintura em tela iniciante (Professora Rosiane Pscheidt)

– Pintura em tela avançado (Professora Elaine Lendzion)

– Música cordas (Professor Amauri Stokschneider)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Música teclas (Professora Márcia Valério)

– Teatro (Professora Raquel Buch)

– Dança de Salão para todos (Professor Cristian Rocha)

– Laços e arranjos florais – artesanato decorativo (Eliane Grassitelli)

Matrículas

Para as matrículas que devem ser realizadas no departamento de Cultura de Mafra, os interessados devem apresentar comprovante de residência (obrigatório residir em Mafra), documento com foto e adquirir os materiais de uso individual, seguindo lista entregue no ato da matrícula, por conta do aluno. As aulas estão previstas para iniciar no próximo mês.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Departamento de Cultura localiza-se na Rua Marechal Deodoro, em frente ao colégio Barão de Antonina de Mafra. O horário de expediente é das 9 às 12 e das 13h30min às 19 horas. Mais informações pelos telefones (47) 99752-6066 (AACM) e 99735 6056.