Cultura de Mafra oferecerá curso gratuito de italiano para alunos do município

A Cultura de Mafra vai inovar neste ano ofertando aulas gratuitas de italiano. A ação é fruto de parceria entre Prefeitura de Mafra e Centro de Cultura Italiana, de Curitiba – CCIPRSC, através do Ministério Italiano das Relações Exteriores e Cooperação Internacional – MAECI.

As aulas são ofertadas para crianças do 4º e 5º anos das escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino e acontecerão inicialmente às quartas-feiras, das 14 às 15h30min na EMEB Mário de Oliveira Goeldner. As aulas iniciarão no dia 12 de março.

As turmas deverão conter no mínimo 15 alunos. Todo material será oferecido gratuitamente pelo CCI de Curitiba. As inscrições dos interessados iniciam na quinta-feira, dia 27 e irão até dia 10 de março, na Casa de Cultura de Mafra, localizada na rua Felipe Schmidt – Centro I Baixada, ao lado da Biblioteca Pública.

Informações pelo telefone 47 99283-2042, com a professora de Italiano Keli Cristina Poma de Souza.