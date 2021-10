Curso de costura “Alinhavando o Futuro” em Mafra insere mulheres no mercado de trabalho

Mulheres aptas para o mercado de trabalho. Esse foi o resultado do curso de costureira “Alinhavando o Futuro”, realizado no SENAI, por aproximadamente 2 meses. O encerramento aconteceu na tarde de terça-feira, 28, quando 8 mulheres receberam o diploma de costureira e a esperança de uma vaga de emprego ou de um trabalho como empreendedora.

A solenidade de encerramento contou coma presença do Prefeito Emerson Maas, da Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira, da Presidente do Clube Soroptimista, Daniela Nardes e demais membros do clube; da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Giseli Ribeiro da Silva, da Secretária Municipal de Assistência Social, Danielle Kondlatsch e do Coordenador de Operações Sesi/Senai de Mafra, Clesio Ruiz Paloma Junior.

O curso de costura teve por finalidade inserir mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Foi uma iniciativa do Conselho da Mulher, apoiada pelo Clube Soroptimista e Prefeitura de Mafra. A formanda Ana Paula Maurício achou o curso ótimo, que ensinou a trabalhar com todas as máquinas. “Me sinto apta a ingressar no mercado de trabalho e assim ajudar no orçamento da família”, declarou.

Oportunidades

Para o Prefeito Emerson Maas, a mulher quer ter oportunidades e é isso que o curso proporciona. Ele agradeceu aos parceiros que tornaram possível o evento e destacou a importância da união de esforços para alcançar um objetivo. “Sozinhos não fazemos nada. Por isso queremos trazer toda sociedade para participar conosco, para transformar projetos como esse em um programa social”, declarou. Maas anunciou que as empresas têxteis já foram contatadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e estão prontas para receber as novas costureiras. “Também estamos apoiando o empreendedorismo, caso queiram seguir por esse caminho”, afirmou explicando os programas que estão sendo colocados à disposição para fomentar o empreendedorismo em Mafra. Ele parabenizou a todas as costureiras e agradeceu aos parceiros.

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira disse desejar que o curso abra as portas da profissionalização, encaminhando as costureiras para o trabalho e a sua conseqüente autonomia financeira. Ela agradeceu ao Clube Soroptimista, “sempre parceiro e que deu o impulso necessário para a sua confecção”. Também agradeceu ao Conselho da Mulher, à Secretaria de Assistência Social e ao SENAI, “parceiros que batalharam muito para esse primeiro passo para o desenvolvimento do aprimoramento das mulheres na arte da costura”.

Vitoriosas

A Secretária Danielle Kondlatsch se dirigiu às formandas como vitoriosas, porque persistiram e aproveitaram a oportunidade oferecida. “Vocês estão abrindo essa porta de oportunidades. Persistam e empreendam, tanto no trabalho quando na vida”, afirmou desejando sucesso.

Para a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Giseli Ribeiro da Silva as 8 novas costureiras são vencedoras. “Isso só aconteceu porque vocês tiveram a iniciativa de buscar o conhecimento, que agora se transforma em possibilidade de trabalho”, afirmou dizendo-se muito feliz e crente no sucesso de todas.

A presidente do Clube Soroptimista, Daniela Nardes disse ser muito bom ver a Prefeitura de Mafra atuando com o Clube em projetos que visam a melhoria da vida das mulheres e meninas. “A melhoria da vida das mulheres e meninas se dá pela educação e pela profissionalização e por isso o Clube Soroptimista e a Prefeitura de Mafra trabalharam para a idealização e desenvolvimento do curso “Alinhavando o Futuro”. O Curso foi elaborado com base na necessidade de mercado de trabalho no município de Mafra, trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O Coordenador de Operaçõe Sesi/Senai de Mafra, Clesio Ruiz Paloma Junior destacou que as oportunidades que vão surgir após o curso serão muitas. “Esse foi o primeiro curso e, a partir de agora vocês têm tudo para seguir em frente. Só depende de vocês para um futuro incrível”, declarou.

