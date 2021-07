Curso de Costura quer inserir mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho

Com o objetivo de inserir no mercado de trabalho, mulheres em vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica e cadastradas no cadastro único, o Conselho da Mulher de Mafra promove em parceria com a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e com o Clube Soroptimista, um curso de Corte e Costura.

O curso terá duração de 60 horas e o principal requisito é o de que a mulher deva estar cadastrada do cadastro único. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social, até o dia 28 de julho.

O início está marcado para o dia 9 de agosto. Mais informações através do telefone 3643 7181, com Giseli.