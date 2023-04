Curso de panificação em Mafra qualifica pessoas para ação autônoma

Com a finalidade de aprimorar a culinária caseira bem como qualificar pessoas para uma atuação autônoma, gerando renda familiar, a Secretaria de Assistência Social e Habitação vem proporcionando desde 2021, capacitações e cursos em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mafra e SENAR.

O último evento, na área da panificação, aconteceu nos dias 18,19 e 20 com 11 participantes, as quais aprenderam a produzir 18 receitas, entre elas panetone, bolacha confeitada de Natal, pão integral e caseiro, cuca alemã e biscoito de nata, entre outras.

Uma das participantes do curso, Helisiane Cristina Macanhao Pleposki dos Santos gostou do que aprendeu. “O curso foi muito bom. Os três dias foram de muito aprendizado e o benefício é que podemos gerar renda para complementar a que já temos ou viver apenas do que produzirmos”, declarou enaltecendo o grupo todo: “o pessoal era bem animado, autoestima elevada, sem tempo ruim com eles”, concluiu.

Tratando ansiedade e depressão

Para Rosimara Nizer Dambroski, outra participante, “foram três dias de muito aprendizado, a cada minuto e a cada grama dos ingredientes das receitas. Vai ajudar minha família em uma renda extra, além de conseguir tratar a ansiedade e depressão que venho sofrendo nos últimos meses. Descobri o porque usar determinado ingrediente e receitas novas”. Ela agradeceu a todos os envolvidos.

O treinamento foi uma ação realizada através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria, sendo ministrado por Izolete Teresinha Hanauer Abou Hatem, do SENAR, nas dependências da cozinha da matriz São José.