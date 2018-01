Cursos gratuitos do Pronatec estão com inscrições abertas

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Assistência Social de Mafra informa que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) na modalidade Educação à Distância “EAD” com início em 26 de março.

OPORTUNIDADE

Estão sendo oferecidos mais de 50 cursos, com duração aproximada de quatro meses e carga horária que varia de 160 a 400 horas. É necessário que o aluno tenha acesso à internet para realizar o curso (frequência de acessos fica a critério do aluno – dentro do prazo estabelecido de cada curso). Vale lembrar que para todos os cursos são emitidos certificados de qualificação profissional.

INSCRIÇÕES

Os interessados podem fazer inscrição na Secretaria de Assistência Social de Mafra que atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Os requisitos para participação nos cursos é a partir de 15 anos completos, ter Cadastro Único ou ser beneficiário do Programa Bolsa Família. Os documentos necessários para inscrição são: CPF, RG, comprovante de residência e histórico escolar. Menores de idade devem levar também cópia do RG e CPF dos responsáveis.

A Secretaria de Assistência Social fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária. Mais informações pelo telefone 3643-7181.