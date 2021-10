Curta autoral do professor Mateus Bonez é exibido no Cineplus Emacite

Compartilhar no Facebook

No dia 4 de outubro, alunos da Escola de Educação Básica Virgílio Várzea se reuniram para celebrar o fim da Semana da Arte Fundamental, projeto que está em voga desde abril desse ano.

Dividido em três fases (Desenho de observação; Literatura; Leitura de obras e arte em performance), a livre inspiração foi uma homenagem que os alunos fizeram para a Professora Rosemari Sozo, dali então surgiram novas formas de entender a arte educação.

Com a rapidez de tantos conteúdos e tanto material incrível, o professor Mateus Bonez resolveu então transformar em curta metragem todas essas ideias para apreciação de toda a escola e profissionais que fazem parte da instituição. Com isso nasceu Artístico, projeto autoral exibido no Cineplus Emacite.

Sobre a Semana da Arte Fundamental: Iniciamos nosso projeto em uma tarde iluminada, era início de outono; o dia estava lindo, foi quando pensei em homenagear a querida professora Rosemari Sozo, pedindo aos alunos que a desenhassem para enviarmos para a família com todo nosso amor e carinho em sinal de respeito, ao legado que nos deixou como profissional da educação, mulher, amiga, mãe e um ser humano incrível.  Nesse dia a Semana da Arte Fundamental nasceu.

De um ato de carinho e amor. Um ato de arte para consolar o inconsolável.  Um ato de arte para mudar. E muda tudo.

Sobre Artístico: Uma carta de amor direta para profissionais da educação que ainda sonham com um futuro melhor. Uma carta de amor direta aos alunos que criaram, desenharam, se apaixonaram por esse trabalho. Uma carta de amor aos gestores da EEB Virgílio Várzea que sempre tão prontos em atender seus profissionais e caminhar junto nessa jornada chamada educação. E uma carta de amor direta para quem esteve naquele dia, vivenciando a arte, vivenciando a paixão pela profissão e pelo novo. Artístico é uma declaração de que o futuro tem salvação, tem esperança.

Você pode assisti-lo nesse link: encurtador.com.br/aeE27

Este projeto é em memória de Arlete Terezinha dos Passos, Rosemari Sozo e Rita Decácio Peixer Soethe. Com todo nosso amor, nosso carinho e nossa alma. Até um dia!